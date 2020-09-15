Шахтарі з Кривого Рогу оголосили безстроковий пікет у Києві

Делегація шахтарів Криворізького залізорудного комбінату вирішила продовжити протест в столиці, оголосивши його безстроковим.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Делегація від гірників Кривого Рогу прийняла рішення залишитися та продовжити протест в столиці”, - написав Волинець.

Він додав, що перемовини щодо вимог гірників зайшли в кут, люди продовжують перебувати під землею.

“Лишилися понад 190 чоловік, лишилися найбільш сильні, не лише фізично, а й психологічно, з сильною волею. Проте якщо вони перебуватимуть під землею ще п’ять чи більше діб, це загрожує втратою їхнього здоров’я. Хай не відразу проявляться всі хвороби, ми ж бачимо, коли хлопці, що під землею знаходяться, просять в нас ліки: ми бачимо, що там респіраторні захворювання, з’являються інфекції, позавчора підняли двох шахтарів — в одного розпухла нога, в іншого загнивається нога до кістки. Без сліз на це не можна дивитись. Тому дуже важливо, щоб вас чули тут, в Києві, бачили, що люди намагаються захистити себе, свої родини”, - наголосив Волинець.

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Як повідомлялося, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня, вони вимагають підвищення заробітної плати та ставлять низку інших економічних вимог.

Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам. 10 вересня на поверхню через погане самопочуття підняли чотирьох шахтарів.

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Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкарів та адміністрації КЗРК не дав результатів, і гірники повернулися в шахту.

Учасники паралельного наземного протесту встановили намети, мітинг буде цілодобовим.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник. 13 вересня під землею залишалось 229 гірників, 12 піднялися на поверхню за останню добу через погіршення стану здоров’я. Станом на 14 вересня під землею було 195 гірників. 15 вересня на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземну акцію протесту продовжують 192 гірники.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.