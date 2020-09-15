На Криворізькому залізорудному 13 добу триває підземний протест

На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату станом на ранок 15 вересня підземну акцію протесту продовжують 192 гірники.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

“192 гірники шахт Криворізького залізорудного комбінату 13-ту добу продовжують підземний протест за чесну зарплату та гідні умови праці”, - написав Волинець.

Як повідомлялося, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам. 10 вересня на поверхню через погане самопочуття підняли чотирьох шахтарів.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкарів та адміністрації КЗРК не дав результатів, і гірники повернулися в шахту.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник. 13 вересня під землею залишалось 229 гірників, 12 піднялися на поверхню за останню добу через погіршення стану здоров’я. Станом на 14 вересня під землею було 195 гірників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Державна служба з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

фото: Телеканал 24