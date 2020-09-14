До перемовин на КЗРК треба залучати власника – Волинець

До перемовин на Криворізькому залізорудному комбінаті слід залучати власника підприємства.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

"До перемовин на КЗРК треба залучати власника. Людину, якій безпосередньо підпорядкована адміністрація комбінату. Як би тому не пручалася сама адміністрація", - зазначив Волинець.

Він додав, що в п’ятницю, під час перемовин, на яких була присутня перша заступниця міністра економіки Юлія Свириденко, на певному етапі шахтарі почали вимагати, щоб до діалогу долучалися ті, хто справді приймає рішення – власники. Тоді гендиректор КЗРК Сергій Новак оголосив, що 50% пакета акцій керованого ним підприємства належать "Метівесту", а інші 50%, які належали Коломойському, зараз у власності чотирьох інших компаній, які не мають відношення до групи "Приват" Коломойського.

"Цікава спроба. Але достеменно відомо, що "чотири інші компанії" не більше, ніж прикриття. Що управління як здійснювалось так і досі здійснюється особами, які звітують Коломойському. Пояснюю. Коломойський задля уникнення санкцій з боку європейських країн, які проводять розслідування щодо непрозорості діяльності групи його компаній "Приват", переоформив документи під інші 4 компанії. Що важливо, під прикриттям одіозного бізнесмена Олександра Ярославського, який, свого часу так саме прикрив російський "ЄВРАЗ холдинг" на "Сухій Балці", який влазив у справи авіаційного заводу в Харкові, пізніше – "Мотор-Січі", - пояснює Волинець.

Він вважає, що у такий спосіб під "дахом" Ярославського на комбінаті залишився підпорядкований "Привату" менеджмент, який продовжує управляти активами.

"А за таких обставин, я не бачу іншого виходу, ніж необхідність розмови між президентом Володимиром Зеленським з фактичним куратором КЗРК — Ігорем Коломойським", - підкреслив Волинець.

Як повідомлялося, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам. 10 вересня на поверхню через погане самопочуття підняли чотирьох шахтарів.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкарів та адміністрації КЗРК не дав результатів, і гірники повернулися в шахту.

Учасники наземного протесту встановили намети, мітинг буде цілодобовим.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник. 13 вересня під землею залишалось 229 гірників, 12 піднялися на поверхню за останню добу через погіршення стану здоров’я. Станом на 14 вересня під землею лишається 195 гірників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.