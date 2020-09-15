Шахтарі з Кривого Рогу приїхали до Києва пікетувати ВР

Делегація шахтарів Криворізького залізорудного комбінату прибула до Києва, де збирається пікетувати Верховну Раду.

Як передає Укрінформ, про це наживо на сторінці “Кривий Ріг без цензури” у Фейсбуці повідомив громадський активіст Антон Кравченко

Шахтарі та їх дружини тримають гасла “Приватизували” Не виходить? Поверніть назад!”, “Найманим працівникам — гідну оплату праці!” та інші.

Раніше голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив, що до Києва прибула делегація з 45 осіб, в тому числі шахтарів Криворізького залізорудного комбінату.

Читайте також: На Криворізькому залізорудному 13 добу триває підземний протест

Протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам. 10 вересня на поверхню через погане самопочуття підняли чотирьох шахтарів.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкарів та адміністрації КЗРК не дав результатів, і гірники повернулися в шахту.

Учасники паралельного наземного протесту гірників у Кривому Розі встановили намети і пообіцяли, що мітинг буде цілодобовим.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник, 13 вересня під землею залишалось 229 гірників, 12 піднялися на поверхню через погіршення стану здоров’я. Станом на 14 вересня під землею було 195 гірників. 15 вересня на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземну акцію протесту продовжують 192 гірники.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

Фото: Кривой Рог без цензуры/ФБ