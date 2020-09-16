На КЗРК збираються законсервувати всі чотири шахти — Волинець

На Криворізькому залізорудному комбінаті, де 14-ту добу тривають протести гірників, готуються до консервації усіх чотирьох шахт.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Сьогодні в.о. керівника КЗРК Сергій Новак дав вказівку своїм заступникам, технічним працівникам розпочати підготовку до консервації всіх чотирьох шахт КЗРК”, - заявив Волинець.

На його думку, це ще один спосіб тактичного, психологічного тиску на працівників.

“Бо в разі таких дій, адміністрація сама підводить підприємство до втрати внутрішніх та зовнішніх контрактів, чим заподіє шкоду не тільки колективу, а й власникам. У відповідь на ці дії Новака, люди зазначають про можливість реприватизації комбінату і, м’яко кажучи, не дуже схвально згадують прізвища власників”, - повідомив Волинець.

На підприємстві поки не підтверджують таких дій.

Самі ж працівники КЗРК вбачають у цьому спробу залякати протестний рух або ж довести підприємство до банкрутства з метою перепродажу, на їх думку, підставним особам.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. Перемовини страйкарів та адміністрації КЗРК, які проходили 10 вересня, не дали результатів.

Учасники наземного протесту встановили намети, пообіцявши, що мітинг буде цілодобовим.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник. 13 вересня - 229 гірників: 12 піднялися на поверхню за останню добу через погіршення стану здоров’я. Станом на 14 вересня під землею було 195 гірників. 15 вересня на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземну акцію протесту продовжують 192 гірники. Надвечір на поверхню піднявся ще один - у нього проблеми з ногами.

У вівторок, 15 вересня, делегація шахтарів прибула до Києва, аби пікетувати ВР. Під час пікетування було прийнято рішення, що шахтарі КЗРК лишаються у Києві на безстрокове пікетування.

На 14-й день протестів під землею залишаються 184 гірники.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.