Підземний страйк у Кривому Розі триває - гірники не пішли на угоду з керівництвом шахти

Підземний страйк у Кривому Розі триває - гірники не пішли на угоду з керівництвом шахти

Укрінформ
Пропозиції адміністрації Криворізького залізорудного комбінату не були прийняті, страйкуючі шахтарі продовжують наполягати на своїх вимогах.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник страйкарів Володимир Полунін на сторінці "Кривий Ріг" у Фейсбуці.

"Адміністрація підприємства кинула "кістку" (20% поверхові і 10% підземні) страйкуючим гірникам. Це не те, чого вимагають гірники. Мінімум 45% на першому етапі підвищення заробітної плати, адже вона не підвищувалася близько трьох років", - написав Полунін.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками і керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат».

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Станом на ранок 8 вересня в підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею залишалися 292 шахтарі. Увечері цього дня одному з гірників стало зле і його підняли на поверхню і передали медикам.

10 вересня під землею перебувають 260 осіб, ще одного гірника доставили на поверхню через погане самопочуття. Шахтарі з "Жовтневої" під землею провели вже тиждень.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» - найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Тернівська» - основні структурні підрозділи, які входять до складу комбінату.

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