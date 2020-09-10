Протест шахтарів: під землею залишаються понад 260 гірників

Підземну акцію протесту на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату продовжує 261 гірник.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

"Для працівників шахти "Октябрська" - це тиждень перебування в нелюдських умовах серед підвищеної вологості, грибків та плісняви. Працівники трьох інших шахт, які підтримують своїх колег у вимогах підвищення зарплат, покращення умов праці, повернення пільг та припинення порушень трудового законодавства, - розпочали третю добу свого підземного протесту”, - зазначив Волинець.

Він також повідомив, що вночі розпочався другий за цей вечір етап перемовин між протестувальниками шахт КЗРК та адміністрацією підприємства.

Зранку в четвер, 10 вересня, містом Кривий Ріг проїхали десятки автомашин, влаштувавши автопробіг на підтримку гірників.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. Вони висувають ряд економічних вимог, зокрема, підвищення заробітної плати.

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом, основними власниками якого є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — головні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.