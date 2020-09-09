Адміністрація КЗРК не визнає лікарняні гірникам-страйкарям - Волинець

Адміністрація Криворізького залізорудного комбінату попередила медиків, що видані ними гірникам-страйкарям лікарняні не будуть визнаватися.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

“Є інформація, що керівництво КЗРК, на якому вже сьомий день страйкують шахтарі, розсилає медичним закладам листи, в яких припускає ймовірність численних звернень гірників до лікарів після виснажливого й тривалого перебування в підземних умовах. У своєму зверненні адміністрація підприємства поіменно називає усіх страйкарів і інформує медиків про те, що видані цим гірникам імовірні лікарняні листки на КЗРК не будуть сприймати як законні”, - зазначив Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня у Кривому Розі 12 гірників нічної зміни шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не піднялися на поверхню і оголосили акцію протесту. Пізніше до них приєдналися і шахтарі, які відпрацювали ранкову зміну. Вони вимагали, щоб керівництво підвищило заробітну плату, звільнило менеджерів, які, на їхню думку, не справляються зі своїми обов'язками і заганяють підприємство у кризу. Також шахтарі вимагають повернення пільгового стажу за списками №1 і №2 та припинити порушення при атестації.

У суботу, 5 вересня, гендиректор КЗРК Сергій Новак вийшов до мітингувальників, потім спустився у шахту та майже півтори години спілкувався з гірниками.

Вранці у понеділок, 7 вересня, як поінформував лідер Незалежної профспілки гірників України Криворізького залізорудного комбінату Анатолій Довгополов, під керівництвом гендиректора КЗРК Сергія Новака було проведено оперативну нараду за участю адміністрації, профспілок, підсумком якої стало рішення про створення робочої групи щодо вивчення вимог гірників та вирішення конфлікту.

Надвечір 7 вересня стало відомо, що гірники шахти “Батьківщина” підримали колег з шахти “Жовтнева” і теж розпочали підземну акцію боротьби за свої економічні права у кількості 84 чоловік.

Станом на 8.30 вівторка, 8 вересня, у підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату брали участь 393 працівники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева".

Міська рада Кривого Рогу на позачерговій сесії прийняла звернення на підтримку страйкуючих гірників.

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Пізно увечері у вівторок, 8 вересня, між шахтарями та адміністрацією КЗРК відбулися перші перемовини, участь у яких взяли представники профспілки, народний депутат Юрій Корявченков, представники обласної влади, адміністрації КЗРК, перша заступниця міністра економіки Юлія Свириденко, заступник голови Держслужби України з питань праці Ігор Дегнера та інші.

На ранок середи, 9 жовтня, під землею лишаються 262 шахтарі чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату.