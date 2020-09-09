Держпраці перевірить умови роботи на Криворізькому залізорудному комбінаті

Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК).

Як передає Укрінформ, про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Держпраці отримала доручення перевірити умови, в яких працюють гірники КЗРК, особливо щодо питань безпеки і соціального захисту.

"За даними профспілок, представників уряду, там дійсно жахливі умови праці. Також є доручення розпочати діалог між профспілками, роботодавцями і владою. Це робиться на рівні області", - відзначив Шмигаль.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом "Криворізького залізорудного комбінату".

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Також повідомлялося, що 7 вересня понад 80 гірників шахти "Батьківщина" КЗРК залишись під землею, висунувши низку вимог, у тому числі щодо підвищення зарплат. Станом на ранок 8 вересня 2020 року у підземному протесті брали участь 393 працівника шахт Криворізького залізорудного комбінату.

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.