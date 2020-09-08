Шмигаль доручив ініціювати діалог із шахтарями у Кривому Розі
Про це повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.
«Оскільки шахти перебувають у приватній власності, то держава готова допомогти у медіації для розв’язання напруженості на цьому підприємстві. Дав доручення голові Дніпропетровської ОДА Олександру Бондаренку ініціювати тристоронню раду та почати соціальний діалог за участю профспілки, роботодавців і керівництва області. Ми вбачаємо, що результатом такого діалогу буде меморандум, який повинен сприяти покращенню соціального забезпечення гірників та продовження ефективної роботи підприємства», — зазначив Шмигаль.
За дорученням Прем’єр-міністра, з метою ознайомлення з ситуацією, до Кривого Рогу вилетіла перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко.
За інформацією профспілки комбінату, а також керівництва Дніпропетровської області, гірники, які зараз залишаються під землею, забезпечені їжею та водою.
Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Тернівська» — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.
Як повідомлялося, 84 гірники шахти "Батьківщина" Криворізького залізорудного комбінату залишилися під землею на знак протесту і солідарності з протестувальниками шахти "Жовтнева".
Раніше дванадцять гірників першої, нічної змін шахти "Жовтнева" КЗРК з видобутку залізної руди (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) залишилися під землею на глибині 1,2 км на відстані близько 2 км від шахтного стовбура, оголосивши акцію протесту з вимогою підвищити зарплату, звільнити менеджмент підприємства і повернути їм пільговий стаж.
За даними голови Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, зранку 8 вересня під землею загалом страйкували 393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева".