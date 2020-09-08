Шмигаль доручив ініціювати діалог із шахтарями у Кривому Розі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександру Бондаренку ініціювати діалог між працівниками та керівництвом «Криворізького залізорудного комбінату», де триває страйк працівників приватних рудних шахт.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

«Оскільки шахти перебувають у приватній власності, то держава готова допомогти у медіації для розв’язання напруженості на цьому підприємстві. Дав доручення голові Дніпропетровської ОДА Олександру Бондаренку ініціювати тристоронню раду та почати соціальний діалог за участю профспілки, роботодавців і керівництва області. Ми вбачаємо, що результатом такого діалогу буде меморандум, який повинен сприяти покращенню соціального забезпечення гірників та продовження ефективної роботи підприємства», — зазначив Шмигаль.

За дорученням Прем’єр-міністра, з метою ознайомлення з ситуацією, до Кривого Рогу вилетіла перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко.

За інформацією профспілки комбінату, а також керівництва Дніпропетровської області, гірники, які зараз залишаються під землею, забезпечені їжею та водою.

Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Тернівська» — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

Як повідомлялося, 84 гірники шахти "Батьківщина" Криворізького залізорудного комбінату залишилися під землею на знак протесту і солідарності з протестувальниками шахти "Жовтнева".

Раніше дванадцять гірників першої, нічної змін шахти "Жовтнева" КЗРК з видобутку залізної руди (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) залишилися під землею на глибині 1,2 км на відстані близько 2 км від шахтного стовбура, оголосивши акцію протесту з вимогою підвищити зарплату, звільнити менеджмент підприємства і повернути їм пільговий стаж.

За даними голови Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, зранку 8 вересня під землею загалом страйкували 393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева".