До підземних страйків долучились шахтарі Кривого Рогу - Волинець

У Кривому Розі 12 гірників нічної зміни шахти «Жовтнева» з видобутку залізної руди не піднялася на поверхню і оголосили акцію протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Фейсбуці.

“12 гірників першої, нічної зміни шахти «Жовтнева» з видобутку залізної руди (Кривий Ріг) залишилися під землею на глибині 1,2 км на відстані близько 2 км від шахтного стовбуру. Пізніше до мітингувальників приєдналися і шахтарі, які відпрацювали ранкову зміну”, - повідомив Волинець.

За його словами, працівники шахти оголосили акцію протесту і вимагають, щоб керівництво підвищило їм заробітну плату, звільнило менеджерів, які на їхню думку не справляються зі своїми обов'язками і заганяють підприємство у кризу. Також шахтарі вимагають повернення пільгового стажу за списками №1 і №2 та припинити порушення при атестації.

Як повідомляв Укрінформ, у Львівській області 26 гірників шахти "Надія" п’яту добу не виходять на поверхню. Вони вимагають виплатити заборгованість по заробітній платі, їм не платять вже 5 місяців.