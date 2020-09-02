На шахті «Надія», де триває підземний страйк гірників, відключать світло

У Львівській області 26 гірників шахти "Надія" п’яту добу не виходять на поверхню. Вони вимагають свої зарплати, які їм не платять вже 5 місяців.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Фейсбуці.

"П’яту добу триває підземний протест на шахті "Надія". Станом на 9.00 у вибої залишається 26 гірників. Двох вчора ввечері підняли на поверхню через погіршення стану здоров’я. Що більше - Львівобленерго попередило підприємство про відключення шахти від енергопостачання за борги сьогодні з 10.00", - зазначив Волинець.

Він додав, що гірники налаштовані рішуче та анонсували підземне голодування у випадку, якщо влада не знайде механізмів вирішення кризової ситуації.

Родини шахтарів, як і вчора, планують перекривати дорогу біля селища Сопошин на міжнародній трасі Львів - Рава-Руська.

Представники профільного департаменту Міністерства енергетики провели детальний фінансовий аудит ПрАТ "Шахта "Надія". Перевірка виявила численні порушення у роботі попереднього керівництва підприємства, зокрема, продаж вугілля за заниженими цінами.

За результатами аудиту буде підготовлено звернення до правоохоронних органів для притягнення до відповідальності осіб, причетних до ситуації, що призвела до накопичення заборгованості із заробітної плати перед працівниками підприємства.

В міністерстві наголошують, що держава не має боргу перед гірниками шахти "Надія".

Водночас, Міненерго занепокоєне ситуацією, тому звернулося до ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА" з проханням надати платіж шахті "Надія" за вугільну продукцію на суму близько 3,7 млн грн для виплати заробітної плати. Кошти було перераховано 31 серпня.

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Міненерго закликає гірників розблокувати роботу шахти, а керівництво – розпочати пошук конструктивних методів вирішення кризової ситуації.