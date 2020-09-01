На Львівщині родичі страйкуючих під землею шахтарів перекрили міжнародну трасу

У вівторок, 1 вересня, шахтарі разом з сім’ями перекрили міжнародну трасу Львів – Рава-Руська на Львівщині. Таким чином вони підтримують гірників шахти «Надія», які вже три дні страйкують під землею.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Фейсбуці.

«Дружини гірників шахти «Надія», їх родичі та небайдужі місцеві жителі на знак підтримки шахтарської підземної акції протесту, прямо зараз перекрили трасу неподалік Львова, біля селища Сопошин. Протестувальники вимагають активних дій влади, рішень щодо кризової ситуації на шахті «Надія»», - зазначив Волинець.

Він нагадав, що родини гірників з березня не отримують зароблені гроші. Станом на 25 серпня борг перед працівниками підприємства сягнув 61,54 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, вже четверту добу триває акція протесту на Львівщині. 28 гірників шахти «Надія» залишаються під землею.

Гірники говорять, що протест триватиме доти, доки їм не виплатять заборговане.

Офіційної реакції влади на шахтарський протест, як і пропозицій щодо подальшого вирішення питання, досі немає.