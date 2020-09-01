Підземний протест на Львівщині: у одного з гірників погіршився стан здоров'я

Одного з гірників шахти "Надія", які залишаються під землею на знак протесту проти заборгованості із зарплат, вночі підняли на поверхню через погіршення стану здоров'я.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Укрінформ.

За інформацією Волинця, станом на 9.00 1 вересня під землею залишаються 28 гірників шахти «Надія».

Підземна акція протесту триває вже чотири дні. Гірники не збираються припиняти її, доки їм не виплатять заборговане. Дружини шахтарів, члени їх родин планують акцію з перекриттям руху на трасі.

Як повідомляв Укрінформ, 28 серпня гірники нічної зміни шахти "Надія", що у Соснівці на Львівщині, відмовилися підніматися на поверхню, протестуючи проти невиплати зарплат. Пізніше до них приєдналися працівники інших змін. За інформацією Волинця, зарплата на підприємстві не виплачується з березня. Станом на 25 серпня борг перед гірниками сягнув 61,54 млн грн.