Під час позапланової перевірки на КЗРК виявили 190 порушень - Держпраці

Державна служба України з питань праці на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля завершила проведення позапланової перевірки ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат”.

У ході перевірки на комбінаті зафіксовано 190 випадків порушення законодавства. Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державної служби України з охорони праці.

“Загалом під час перевірки виявлено 190 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці. За допущені порушення на винних посадових осіб суб’єкта господарювання складено 14 протоколів про адміністративні правопорушення. Керівництву підприємства рекомендовано негайно зупинити виконання робіт (виробництва) за фактом наявності порушень, що можуть нести загрозу життю та здоров’ю працівників підприємства”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході проведення перевірок розглядались питання своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, мінімальних гарантій в оплаті праці, індексації заробітної плати, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, проведення атестації робочих місць, додержання вимог законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного гірничого нагляду, вимог безпеки під час ведення гірничих робіт, використання гірничошахтного та електротехнічного обладнання, шахтного (рудникового) транспорту та підйому, вимоги до провітрювання та протиаварійного захисту гірничих виробок.

Як виявилося, порушення з питань додержання законодавства про працю були встановлені на всіх структурних підрозділах ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат". Це стосується несвоєчасної виплати заробітної плати, прийняття власником в односторонньому порядку рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені колективним договором, незабезпечення достовірного обліку виконуваної працівниками роботи та бухгалтерського обліку витрат на оплату праці.

З питань охорони та гігієни праці було виявлено ряд порушень, що є аналогічним на усіх структурних підрозділах ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" а саме: допуск працівників до роботи без проведення стажування, допуск працівників до керування підривними роботами без проходження повторного навчання, наявність невідповідностей у розпорядчої та проектної документації до вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки, що мають забезпечувати безпечне виконання робіт, не відповідність утримання гірничих виробок вимогам діючих нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Непоодинокі випадки наявності порушень на технологічному обладнання поверхових комплексів шахт.

Також виявлено, що під час укладання трудового договору працівники під підписку інформуються не про всі небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які ще не усунуто на робочому місці, не інформуються про можливі наслідки їх впливу на здоров’я відповідно до законодавства і колективного договору, під час прийняття на роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці в направленні на обов’язковий попередній медогляд працівників в характеристиці умов праці вказуються не всі шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища та трудового процесу та види робіт.

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Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

На 23-й день протесту під землею залишався 121 гірник.

У переговорному процесі домовленостей не знайдено, шахтарі продовжують перебувати під землею на усіх чотирьох шахтах КЗРК.

У Кривому Розі та Києві тривають акції на підтримку шахтарів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

У середу, 23 вересня, у Кривому Розі на сесії міської ради депутати вдруге підтримали звернення до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України та Міністерства інфраструктури щодо ситуації на підприємствах міста, де страйкують шахтарі.