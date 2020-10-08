В Одесі розгортають додаткові 100 ліжок для пацієнтів із COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба мерії.
"У міськлікарні №8 відбулася виїзна нарада з питань організації роботи в умовах епідемії COVID-19 і включення лікарні в план перепрофілювання ліжкового фонду", - зазначається в повідомленні.
Зокрема, обговорено план дій щодо забезпечення цієї медустанови всім необхідним для надання медичної допомоги хворим з цим діагнозом. Мерія забезпечить лікарню киснем, установками кріоциліндрів і розведенням кисню по палатах, а також автономним дизель-генератором.
Крім того, медустанову обладнають кисневими концентраторами. Вирішено також розробити "маршрут пацієнта" і схему зонування приміщень лікарні для розділення потоків хворих.
Як повідомляв Укрінформ, у найближчі тижні в Одесі планується розгорнути за рахунок перепрофілювання медустанов не менш як 265 додаткових ліжок для розширення можливостей лікування хворих на коронавірус.
Раніше були задіяні для лікування хворих на COVID-19 медичні установи другої хвилі: ряд відділень клінічної лікарні №5 і №3 і 50 ліжок для вагітних і породіль у пологовому будинку №2.
За даними обласного лабораторного центру, за минулу добу на території Одеської області підтверджено методом ПЛР 367 випадків захворювань на COVID-19, у тому числі заразилися 26 дітей і 14 медпрацівників.
В Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу - 5 397.
Фото в тексті: omr.gov.ua