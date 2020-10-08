В Одесі розгортають додаткові 100 ліжок для пацієнтів із COVID-19

З урахуванням зростання захворюваності на COVID-19 керівництво Одеської міськради вирішило перепрофілювати ще 90 ліжок для лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом, а також додатково розмістити 10 ліжок у відділенні інтенсивної терапії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба мерії.

"У міськлікарні №8 відбулася виїзна нарада з питань організації роботи в умовах епідемії COVID-19 і включення лікарні в план перепрофілювання ліжкового фонду", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, обговорено план дій щодо забезпечення цієї медустанови всім необхідним для надання медичної допомоги хворим з цим діагнозом. Мерія забезпечить лікарню киснем, установками кріоциліндрів і розведенням кисню по палатах, а також автономним дизель-генератором.

Крім того, медустанову обладнають кисневими концентраторами. Вирішено також розробити "маршрут пацієнта" і схему зонування приміщень лікарні для розділення потоків хворих.

Як повідомляв Укрінформ, у найближчі тижні в Одесі планується розгорнути за рахунок перепрофілювання медустанов не менш як 265 додаткових ліжок для розширення можливостей лікування хворих на коронавірус.

Раніше були задіяні для лікування хворих на COVID-19 медичні установи другої хвилі: ряд відділень клінічної лікарні №5 і №3 і 50 ліжок для вагітних і породіль у пологовому будинку №2.

За даними обласного лабораторного центру, за минулу добу на території Одеської області підтверджено методом ПЛР 367 випадків захворювань на COVID-19, у тому числі заразилися 26 дітей і 14 медпрацівників.

В Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу - 5 397.

Фото в тексті: omr.gov.ua