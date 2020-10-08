Коронавірус на Тернопільщині: від початку пандемії захворів 1331 медик, п’ятеро померли

Із початку пандемії в Тернопільській області на коронавірус захворіло понад 1330 медичних працівників, 5 померли.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

«Із 187 померлих в області внаслідок ускладнень, п’ятеро людей – медики. За весь період спостереження лабораторно підтвердили коронавірус у 1 331 медика з області. На амбулаторному лікуванні за весь період перебували 1 245 медпрацівників», - поінформували в управлінні.

Як повідомили кореспонденту агентства в обласному лабораторному центрі, станом на 8 жовтня у шістнадцяти із 17 районів області за добу зареєстровано 243 нових випадки - це майже вдвічі більше за попередню добу.

За результатами досліджень методом ПЛР, діагноз лабораторно підтверджено у 14974 випадках, у тому числі у 1121 дитини.

В Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.