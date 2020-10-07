Коронавірус на Волині виявили у 144 школах і 27 дитсадках

На Волині від початку навчального року випадки захворювання на коронавірусну інфекцію зареєстрували у 144 школах і 27 дитсадках.

Про це на брифінгу розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За її словами, захворюваність серед дітей росте на 20% за тиждень, що пов'язано з їх перебуванням в організованих колективах. З початку навчального року захворювання реєструвалися у 144 закладах загальної середньої освіти: у 237 осіб з-поміж персоналу та 89 учнів. Наразі продовжують хворіти 92 працівники шкіл та 40 школярів у 71 закладі області.

За останню добу зафіксовано 11 випадків COVID-19 серед персоналу і п'ять - серед учнів закладів загальної середньої освіти.

Захворюваність серед школярів зафіксована в усіх районах області, найбільше випадків у Луцьку, Володимирі-Волинському, Нововолинську. Серед персоналу найбільше хворих у Нововолинську, Луцьку, Ківерцівському, Любешівському, Володимир-Волинському районах. На самоізоляції сьогодні перебувають понад 5 тис. учнів та понад 370 працівників шкіл, 12 закладів освіти (більшість - у місті Нововолинську) переведено на дистанційне навчання.

У 27 дошкільних закладах зафіксовано 37 випадків захворювання на коронавірус серед персоналу. Понад 600 вихованців і 130 працівників наразі перебувають на самоізоляції.

Загалом в області на коронавірус захворіло 537 дітей.

Янко також нагадала, що на Волині другий тиждень поспіль реєструється понад 100 випадків COVID-19 щоденно, вчора таких було 157. При цьому у вересні ця цифра становила 60-70 випадків на день.

Загалом в області захворіло понад 9 тис. осіб, з них одужали понад 5,5 тис. осіб, 184 людини померли (в тому числі 5 за минулу добу).

Летальність становить 2%. У вересні вона збільшилася на 26% у порівнянні з серпнем (48 і 38 випадків відповідно). За перший тиждень жовтня зафіксовано 14 летальних випадків.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко повідомив, що наразі в області 558 хворих на COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні. Для таких хворих розгорнуто 1159 ліжок (завантаженість 48,1%).

Спостерігається зростання тяжких випадків хвороби, у реанімаційних відділеннях пацієнтами з ускладненнями COVID-19 зайнято 31 ліжко із 98-ми, 12 осіб підключено до апаратів ШВЛ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 239 337 людей, з них 15 259 дітей, 16 864 медпрацівники, одужали 105 тисяч 970 осіб, 4 597 - летальних випадків.