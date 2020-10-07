Катастрофа Ан-26: курсанта Ростислава Булія сьогодні поховають на Львівщині

22-річного курсанта зі Львівщини, який загинув у авіакатастрофі Ан-26 під Харковом, поховають сьогодні, 7 жовтня, на Старосамбірщині.

Напередодні ввечері його тіло доставили в міжнародний аеропорт «Львів» .

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України у Фейсбуці.

«На Львівському летовищі представники силових структур та почесна варта НАСВ імені гетьмана Петра Сагайдачного зустріли тіло загиблого Ростислава Булія. На борту також знаходилися рідні Ростислава та однокурсники. Поховають курсанта 7 жовтня у рідному селі Торчиновичі на Старосамбірщині. Чин похорону попередньо відбудеться о 14.00», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні у Харкові відбулася церемонія прощання із загиблими 25 вересня в авіакатастрофі під Чугуєвом офіцерами та курсантами Національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

Увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків, його 30 вересня поховали в Сокальському районі на Львівщині. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.