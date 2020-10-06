Авіація доправить тіла загиблих у катастрофі Ан-26 у рідні області

Тіла загиблих в авіатрощі 25 вересня під Чугуєвом у рідні області доправляють літаком і вертольотами, уродженців Харківщини транспортували до домівок автомобілями.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев.

За його словами, Іл-76, що сьогодні був задіяний в церемонії прощання в центрі Харкова, вже вилетів з аеродрому військової частини в Чугуєві.

"Також у транспортуванні задіяні гелікоптери, хлопців із Харківської області транспортували автомобільним транспортом", - зазначив Саранцев.

У Харкові та області проведуть в останню путь 9 членів екіпажу та курсантів, також жертвами катастрофи стали уродженці Чернігівської, Полтавської, Миколаївської, Хмельницької, Запорізької, Львівської, Вінницької, Сумської, Житомирської, Херсонської областей. Поховають загиблих 6 і 7 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Для ідентифікації решти загиблих була призначена ДНК-експертиза.