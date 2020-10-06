СБУ на Дніпропетровщині викрила регіональний осередок проросійських «тролів»

СБУ на Дніпропетровщині викрила регіональний осередок проросійських «тролів»

Укрінформ
На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила регіональний осередок всеукраїнської мережі «тролів», що розповсюджували через соцмережі матеріали, які могли вплинути на виборчий процес, та закликали до порушення територіальної цілісності нашої держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кіберфахівці та слідчі спецслужби викрили жителів Дніпра, Кривого Рогу та Павлограду, які є адміністраторами груп у соціальних мережах та розповсюджували в інтернеті антиукраїнські матеріали. Ця інформація, за даними експертів, містить заклики до зміни меж території або державного кордону України.

Протягом останнього місяця співробітники СБУ провели комплекс слідчих дій, за результатами яких заблокували протиправну діяльність кількох інтернет-провокаторів.

Зазначається, що правоохоронці додатково встановили, що зловмисники активно вели листування з жителями Росії і так званого ОРДЛО, які ставили перед ними завдання із поширення фейкових матеріалів щодо майбутніх виборів в Україні та кандидатів до органів місцевого самоврядування. Вони також планували ескалацію соціальної напруженості у регіоні та провокацію масових порушень громадського порядку.

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«Кіберфахівці СБУ вже встановили особу одного з координаторів, який є уродженцем Дніпропетровської області та приєднався до сепаратистів «ДНР» у травні 2014 року», - уточнюється у повідомленні.

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За даними фахівців у сфері інформаційної безпеки, використання «тролей» жителів населених пунктів, які підконтрольні українській владі, дає кураторам можливість адаптувати матеріал та коментарі під місцеву ситуацію.

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Наразі слідчі СБУ продовжують досудове розслідування за кримінальними провадженнями, розпочатими за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України. Інтернет-агітаторам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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