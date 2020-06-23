Спецслужби Росії продовжують "силою" вербувати українців – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України фіксує чергові спроби вербування людей псевдоспецслужбами так званої «ДНР» із застосуванням погроз і насильства.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Контррозвідники встановили, що мешканець Львівщини під час перебування на тимчасово окупованій території Донецької області був затриманий співробітниками «МДБ ДНР» без повідомлення причини. Після цього чоловіка доставили до спецв'язниці, яка розміщена в одному з готелів Донецька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж декількох діб його психологічно виснажували та піддавали тортурам. При цьому від нього вимагали надати інформацію про знайомих йому військовослужбовців і розташування військових частин на території Львівщини.

Також українця змусили брати участь у спеціальній антиукраїнській пропагандистській акції за заздалегідь підготовленим сценарієм підконтрольних російських ЗМІ.

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Після цього чоловіка під страхом фізичної розправи над ним і його родиною змусили погодитись на співпрацю з ворожою спецслужбою і відпрацювали завдання збирати і передавати розвідувальну інформацію про українських військових, які брали участь у бойових діях на сході країни.

Проте жодних дій на виконання злочинних завдань чоловік не вчиняв і добровільно повідомив СБУ про факт незаконного затримання і спроби вербування. СБУ нагадує, що згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

Фото: СБУ