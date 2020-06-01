В Україні відкрили справу через вербування бойовиками неповнолітніх на Донбасі

Офісом генерального прокурора внесено відомості про чергові факти порушення законів та звичаїв війни у ході збройного конфлікту на сході України, а саме залучення неповнолітніх до участі у збройному конфлікті на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про чергові факти порушення законів та звичаїв війни у ході збройного конфлікту на сході України (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що ватажками незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, починаючи з 2014 року, масово застосовується практика вербування та залучення неповнолітніх з тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей до участі в бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відповідно до ст. 4 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, ратифікованого як Україною, так і РФ, держави-учасниці мають забезпечити, щоб особи, які не досягли 18-річного віку, не брали участі у військових діях.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному управлінню СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Зазначається, що на цей час вироками судів 29 неповнолітніх громадян України засуджено за участь у збройному конфлікті у складі незаконних збройних формувань.

Зокрема, у вересні 2014 року ватажки одного з незаконних збройних формувань залучили неповнолітнього, якому на той час виповнилося лише 16 років, до участі у діяльності цього формування. Йому видали вогнепальну зброю та визначили завдання з охорони і патрулювання захопленої бойовиками будівлі Управління СБ України в Донецькій області. Крім того, неповнолітнього залучали до участі у веденні безпосередньо бойових дій проти підрозділів сил АТО в районі Донецького міжнародного аеропорту. Вироком суду його засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 2 місяці.