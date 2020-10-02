Харківський університет Повітряних Сил призупинив навчальні польоти на Ан-26

Після авіакатастрофи в Чугуєві навчального літака АН-26, Харківський університет Повітряних Сил тимчасово призупинив використання літаків цього типу в навчальному процесі.

Як передає Укрінформ, про це заявив командувач Повітряних Сил Збройних сил України Сергій Дроздов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Навчальні польоти на Ан-26 тимчасово поставлені на паузу", - зазначив він.

Водночас за словами командувача ПС ВСУ, курсанти продовжують льотну підготовку.

Він також підкреслив, що вік літаків, які використовуються у Повітряних Силах ВСУ не є критичним.

"F-15, які літають в США — вони випуску 1972-1974 років. Наші літаки-винищувачі, штурмовики — випуску 1988-1991 років", - наголосив Дроздов, коментуючи думку, висловлену в ефірі програми, що катастрофа навчального літака могла статися через вік техніки.

Він підкреслив, що українські льотчики успішно виконують бойові завдання на техніці, яка є в їх розпорядженні.

"У нас є потужні збройні сили. На чому вони літають? На тому, що держава може забезпечити", - зазначив командувач ПС ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня 2020 року під час планового навчального польоту впав військовий літак Ан-26Ш (б/н 76) 203-ї навчальної авіаційної бригади (в/ч А4104). Унаслідок катастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 людей та вижила 1 особа. Крім екіпажу, на борту перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.