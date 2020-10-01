На Чернігівщині черговий антирекорд - 167 випадків COVID-19 за добу

На Чернігівщині кількість нових випадків інфікування коронавірусом побила всі попередні рекорди і склала 167 за добу.

Як передає Укрінформ, про це свідчить зведення департаменту інформаційної діяльності та комунікацій Чернігівської ОДА.

«За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА станом на 1 жовтня в області зафіксовано 167 нових випадків COVID-19. Захворювання виявили у 70 чернігівців, 19 ніжинців, 16 прилучан, 20 жителів Варвинського та 15 - Чернігівського районів», - ідеться зокрема у повідомленні.

Зазначається, що 29 осіб госпіталізовано, одна людина - чоловік 67 років - померла. Одужала 51 особа.

Читайте також: Запорізька облрада скасувала сесію через коронавірус у депутатів

У вересні щоденна кількість інфікованих лише чотири рази перевищувала 100 осіб. Попередній максимум був 25 числа - 127 випадків. Усе частіше хворобу виявляють у Чернігові. Як повідомлялося, сьогодні захворів мер міста Атрошенко, він ізолювався з температурою.

Загалом на Чернігівщині 4 323 випадки інфікування COVID-19. В активній формі хворобу мають 2 071 людина. Госпіталізовано 249 осіб. Летальних випадків - 75, ще в 15 померлих коронавірус був супутнім діагнозом.

В Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу - 4 069.