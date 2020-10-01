Запорізька облрада скасувала сесію через коронавірус у депутатів

Голова Запорізької обласної ради скасував сесію, заплановану на 1 жовтня, через виявлення в депутатському корпусі хворих на COVID-19.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Враховуючи протокол позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області від 25.09.2020 № 34 щодо встановлення з 28.09.2020 помаранчевого та жовтого рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у містах та районах Запорізької області та наявні випадки захворювання на коронавірус серед депутатського корпусу Запорізької обласної ради: скасувати розпорядження голови Запорізької обласної ради від 25.09.2020 № 38-р «Про скликання тридцять дев'ятої позачергової сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання», - йдеться у документі.

В Запорізькій обласній ради нараховується 84 депутати, скільки з них захворіли, наразі невідомо.

За даними лабораторного центру, в області зареєстровано 133 нові випадки захворювання на COVID-19. Всього в області зареєстровано 4128 випадків, в т.ч. 396 – серед дітей (за добу – 10) та 372 – серед медичних працівників (за добу – 10).

В Україні за останню добу зареєстровано 4069 лабораторно підтверджених випадків захворювання.