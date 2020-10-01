На Харківщині COVID-19 підтвердили у більш як пів тисячі медиків, 12 – померли

На Харківщині COVID-19 від початку реєстрації підтвердили у більш як пів тисячі медиків, 12 з них померли.

Про це ЗМІ повідомила директор Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота, передає Укрінформ.

«Всього за весь час пандемії захворіло 543 медичних працівника, одужали 502 і, на жаль, 12 померли», - повідомила Махота.

Серед померлих: лікар Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги (48 років); фельдшер з Краснокутського району (55 років); помічник лікаря-епідеміолога з обласного лабораторного центру (69 років); 2 молодші медсестри обласної клінічної лікарні (у віці 59 та 68 років); 2 молодші медсестри обласної клінічної психіатричної лікарні №3 (54 та 65 років); медсестра «чорнобильської» лікарні (48 років); медсестра обласнийого центру служби крові (62 роки), молодша медична сестра Харківської міської поліклініки №26 (70 років); молодша медична сестра Ізюмської ЦРЛ (59 років); завгосп Первомайської ЦРЛ (47 років).

Усього по області зареєстровано 19128 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 4586 хворих одужали, 361 – помер. За останню добу коронавірус підтверджено у 447 жителів регіону, 350 з них – мешканці Харкова.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу 4069 нових - найбільше за весь час ведення такої статистики.