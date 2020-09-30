Шахтарі згорнули протест в урядовому кварталі і повернулися до Кривого Рогу

Акцію протесту на підтримку шахтарів Кривого Рогу в урядовому кварталі згорнуто.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив 30 вересня у Фейсбуці.

“Вчора згорнули акцію протесту, повернулися до Кривого Рогу гірники, шахтарські дружини, які всі ці дні проводили мітинги біля Офісу президента, Верховної Ради, зверталися до Офісу ООН, гаранта Конституції та міністрів, переконували урядовців, депутатів, політиків щодо ситуації, яка склалася на їх підприємстві, в їхньому місті”, - написав Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Адміністрація КЗРК наполягає, що передбачені меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат наберуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться страйкарі всіх чотирьох шахт.

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Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. 29 вересня на поверхню також у повному обсязі піднялися протестувальники шахти "Батьківщина".

На шахті "Жовтнева" 28-му добу продовжують підземний протест 24 гірники.

Водночас, компромісного рішення щодо вимог протестувальників не знайдено. Меморандум між гірниками та керівництвом КЗРК досі не підписаний.

Також з 29 вересня протест шахтарів підтримали залізничники Кривбасу і розпочали італійський страйк - "роботу за інструкцією".

Фото: Михайло Волинець/ФБ