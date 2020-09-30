У Кривому Розі триває протест шахтарів, під землею — 24 гірники

На Криворізькому залізорудному комбінаті 28 добу продовжують підземний страйк 24 гірники шахти “Жовтнева”.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

“24 гірники шахти “Жовтнева” 28 добу продовжують підземний протест”, - наголосив Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

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Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Адміністрація КЗРК наполягає на тому, що передбачені меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат наберуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться страйкарі всіх чотирьох шахт.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. 29 вересня на поверхню також у повному обсязі піднялися протестувальники шахти "Батьківщина".

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На шахті "Жовтнева" продовжували підземний протест 24 гірники.

Водночас компромісного рішення щодо вимог протестувальників не знайдено. Меморандум між гірниками та керівництвом КЗРК досі не підписаний.

Цього ж дня залізничники Кривбасу підтримали протест шахтарів і розпочали італійський страйк - "роботу за інструкцією".

Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.