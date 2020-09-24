Правління КЗРК подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу страйкарями

Правління ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” вважає, що протягом трьох тижнів з боку трудового колективу за участю профспілок так і не вчинені дії щодо вирішення трудового спору відповідно до норм чинного законодавства.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба підприємства.

“З огляду на той факт, що протягом трьох тижнів з боку трудового колективу за участю профспілок так і не вчинені дії щодо вирішення трудового спору відповідно до норм діючого законодавства, всі спроби адміністрації досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, виробничі потужності підприємства залишаються незаконно блокованими, правління підприємства офіційно інформує про те, що звертається із заявою до правоохоронних органів з проханням в межах чинного законодавства і наданих їм повноважень примусово припинити порушення законодавства, що блокують виробничий процес і майно підприємства, а також дати правову оцінку діям осіб, що проводять протиправну діяльність стосовно підприємства або підбурюють до протиправної діяльності, зокрема, з використанням ЗМІ”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, задля мінімізації збитків, збереження виробничого обладнання, попередження негативного впливу на довкілля правління КЗРК повідомило, що вимушене почати заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

На підприємстві зазначають, що з самого початку акції протесту, оголошеної деякими з працівників шахт "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська" і "Тернівська", керівництво ПАТ "Кривбасзалізрудком" вживало всіх можливих заходів для вирішення ситуації, незважаючи на те, що вимоги шахтарів, як вважає керівництво, були завідомо нездійсненними.

"З метою зняття напруженості та недопущення порушень трудових прав колективу підприємства за участю народних депутатів України, представників уряду, органів Держпраці, Дніпропетровської облдержадміністрації та заступника голови Національної служби посередництва і примирення адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" проводила неодноразові перемовини з представниками, що страйкують, пропонувала різні варіанти підвищення заробітної плати, підготувала і навіть підписала Меморандум про взаєморозуміння та виконання зустрічних вимог між адміністрацією та працівниками ПАТ "Кривбасзалізрудком", спрямованих на усунення причин і наслідків, які можуть виникнути у зв’язку з перебуванням шахтарів під землею після закінчення робочої зміни", - пояснюють на підприємстві.

Зазначається, що спираючись на реальні фінансові можливості та рівень виконання плану виробництва, адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" наказом №3850 від 10.09.2020 "Про підвищення тарифних ставок і посадових окладів з 01.09.2020 року" з 01.09.2020 підвищила розміри тарифних ставок і окладів на 10–25% в залежності від професій. Наказом №3864 від 11.09.2020 був також доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки й посадові оклади на 25%. Додатково запропонували підвищення розмірів тарифних ставок і окладів всім працівникам підприємства на 10% з 01.10.2020.

“Попри всі вжиті керівництвом підприємства заходи, частина працівників ПАТ "Кривбасзалізрудком" все ще залишається під землею. Адміністрація комбінату ініціювала переговори з працівниками, що залишаються в шахтах, але вони відмовляються піднятися на поверхню для проведення переговорів. Правління комбінату зверталося до всіх компетентних державних регулюючих органів та профспілок з проханням посприяти тому, щоб вивести людей на поверхню, але і це не привело до будь-якого результату”, - констатують на КЗРК.

Водночас, у зв’язку із вимушеною зупинкою виробництва, адміністрація повідомляє працівникам і профспілкам про скорочення штату.

Адміністрація комбінату попереджає, що в нинішніх умовах залишатися в шахтах небезпечно для життя та здоров’я.

“Подальше перебування під землею несе потенційну загрозу для здоров’я та життя шахтарів, внаслідок чого адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" змушена оголосити про початок процедури зупинки всіх структурних підрозділів підприємства і виведення всіх колективів в простій”, - наголошується в офіційній заяві підприємства.

Разом з тим, адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" не відмовляється від подальших переговорів з протестувальниками, але виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню.

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Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

На 22-й день протесту під землею залишається 117 гірників.

У переговорному процесі домовленостей не знайдено, шахтарі продовжують перебувати під землею на усіх чотирьох шахтах КЗРК.

У Кривому Розі та Києві тривають акції на підтримку шахтарів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевіряє публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

У середу, 23 вересня, у Кривому Розі на сесії міської ради депутати вдруге підтримали звернення до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України та Міністерства інфраструктури щодо ситуації на підприємствах міста, де страйкують шахтарі.

Державна служба України з питань праці під час планової перевірки виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.