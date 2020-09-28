У Вінниці відновили звичайні заняття у школах

У Вінниці з понеділка загальноосвітні навчальні заклади відновили роботу у звичному режимі – діти навчатимуться у повному складі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Департаменті освіти Вінницької міської ради.

«Відсьогодні Вінниця за епідемічною ситуацією по COVID-19 за рішенням МОЗу знаходиться у жовтій зоні. Це дозволило міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалити рішення, яким у школах міста відновлюється навчання у школах міста у звичному режимі. Тобто, учні 5-11 класів навчатимуться у повному складі», - повідомили у департаменті.

Тут зазначили, що у протоколі №43 засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій йдеться, що школярі навчатимуться згідно із затвердженим розкладом навчальних занять за умови обов'язкового дотримання усіх протиепідемічних вимог.

Упродовж останніх двох тижнів, з 14 вересня, Вінниця перебувала у помаранчевій зоні карантину. У зв’язку з цим у міських закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності учні 1-4 класів навчалися у звичайному режимі, а 5-11 класів - у змішаній (комбінованій) формі. Зокрема, класи були поділені на підгрупи з відвідуванням кожною із підгруп по черзі через тиждень навчальних занять у школі.

Згідно з даними Системи моніторингу поширення коронавірусу, на Вінниччині за минулу добу зафіксовано 74 випадки інфікування коронавірусом, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнула 5974. Одужали 3798 осіб, продовжують хворіти 2063; 113 померли.

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В Україні станом на 28 вересня зафіксовано 201305 випадків коронавірусу, за минулу добу виявлено 2671 хворого.