Курсант, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині, не вистрибував з літака – голова ОДА

«Ми з Президентом відвідали військовий шпиталь, поспілкувалися з хлопцем, який єдиний вижив. Фізично він у задовільному стані... Сказав, що все відбувалося, як в комп’ютерній грі. Всього він не пам’ятає. Втратив свідомість на певний час, а коли отямився, то побачив, як горить його товариш, і він допомагав фактично гасити полум'я на цьому хлопцю, який перебував вчора в лікарні, і, на жаль, сьогодні помер», - сказав Кучер.

Зі слів хлопця, він не стрибав з літака при наближенні до землі, він вижив, знаходячись у машині, додав голова облдержадміністрації.

Раніше ЗМІ, зі слів очевидців, які першими були на місці катастрофи, повідомляли, що частина курсантів, намагаючись урятуватися, вистрибували з літака при наближенні до землі. Таке ж припущення – що син вистрибнув – висловила мати курсанта, який вижив, у спілкуванні з журналістами Суспільного. «Він живий, все-таки він зміг зістрибнути, він зміг вижити. В нього зовсім немає опіків», - сказала Ірина Золочевська.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Після катастрофи двоє курсантів вижили. Однак вранці 26 вересня курсант, який отримав 90% опіків тіла і перебував у критичному стані, помер.

Літак розбився під час навчально-тренувального польоту. За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибув Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.