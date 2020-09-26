Огляд території місця катастрофи Ан-26 триватиме щонайменше два дні – ОП

Огляд району місця падіння літака Ан-26 на Харківщині триватиме ще мінімум два дні, оскільки уламки повітряного судна можуть бути на значній відстані від події, а їх усі потрібно обов’язково зібрати.

Про це на позачерговому засіданні Кабміну по відеозв’язку заявив заступник Офісу Президента Олег Татаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Доповідаю про те, що огляд місця події буде здійснюватися ще мінімум два дні, тому що уламки можуть перебувати на відстані від 3 до 5 кілометрів від епіцентру події; обов’язково потрібно їх зібрати, щоб встановити реальну картину», - сказав Татаров.

За його словами, найскладніша ситуація наразі з ідентифікацією тіл загиблих, тому що вони всі обгорілі. Татаров поінформував, що для ідентифікації буде призначено ДНК-експертизу.

Він також повідомив, що організовано роботу «гарячої лінії» - (057) 715-73-16.

«І я зараз закликаю також всіх, хто має інформацію про подію, хто володіє ситуацією, в тому числі і щодо того, що передувало цій події, - бо інформація деяка доходить до правоохоронних органів, - прохання ділитися, допомагати. Ми якнайшвидше маємо показати суспільству, що трапилося, вжити всіх заходів, щоб таких трагедій не було в подальшому», - підкреслив він.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня у Харківській області при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибув Президент Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.