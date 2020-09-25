На Рівненщині розгортають уже дев’яту лікарню для хворих з коронавірусом

Дев’яту лікарню для хворих на коронавірус розгортають у Рівненській області.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Ми ініціювали перед міністром охорони здоров’я України збільшення кількості лікарень для прийому хворих на COVID-19. Просимо включити додаткову лікарню для госпіталізації хворих – Дубровицьку ЦРЛ», - зазначив начальник обласного управління охорони здоров’я Олег Вівсянник під час онлайн брифінгу.

Таким чином, за його словами, всього ж медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 надаватимуть дев’ять лікарень області.

Нині в Рівненській області для лікування хворих на коронавірус задіяно 955 ліжок у восьми лікувально-профілактичних закладах. Наразі ці лікарні завантажені на 53 відсотки, отже є запас потужності.

За попередню добу на Рівненщині виявлено 153 інфікування COVID-19.

Всього зареєстровано 11 806 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 159 летальних випадків, спричинених COVID-19.

Як повідомлялось, в Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.