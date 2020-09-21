На Житомирщині ще дві лікарні другої хвилі почали приймати хворих на COVID-19

На Житомирщині до лікування хворих на коронавірус долучилися дві лікарні другої хвилі, де є 140 ліжкомісць.

Про це на брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми написали листа на керівника робіт з ліквідації наслідків COVID-19 про включення (до надання допомоги хворим – ред.) двох закладів – це центральна міська лікарня №2 Житомира і центральна районна лікарня Хорошева для того, щоб розвантажити лікарню №1 (Житомира – ред.) і Коростенську міську лікарню, де було 71% і 79% завантаженості ліжкового фонду. Такий дозвіл ми отримали», - зауважив Суслик.

За його словами, у лікарні №2 є 90 ліжок, 38 з яких уже зайняті пацієнтами. Натомість Хорошівська лікарня має 50 місць, де вже лікуються 29 хворих.

Крім того, перевантажена наразі лікарня в місті Овруч, яку теж планують розвантажити, змінивши маршрути пацієнтів.

Суслик поінформував, що від початку пандемії на Житомирщині захворіло 356 медичних працівників. «На жаль, на сьогодні ми маємо медичних працівників, у тому числі лікарів, які переносять захворювання тяжко і перебувають на стаціонарному лікуванні», - зазначив він.

Крім того, додав начальник управління, коронавірус виявили у 284 дітей. Наразі 8 із них перебувають у стаціонарних відділеннях медзакладів.

На Житомирщині підтверджено 5059 випадків COVID-19, 2490 людей одужали, 91 особа померла.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 вересня в Україні коронавірус підтверджений у 178 353 осіб, 78 184 людини вилікувалися, 3 583 померли.