Миколаїв відмовився отримати вживану спецтехніку, яку хотів передати аеропорт "Бориспіль"

Депутати Миколаївської обласної ради відмовилися отримати 83 одиниці спеціальної техніки, яку комунальному підприємству "Миколаївський міжнародний аеропорт" хотів передати аеропорт "Бориспіль" за підтримки Міністерства інфраструктури України.

Відповідне рішення про прийняття цієї техніки на баланс було винесене на сесію обласної ради 25 вересня, але не було підтримане через брак голосів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам передають снігоприбиральну техніку, системи повітряного запуску, перонні автобуси. Так, вона вживана, деяку потрібно підремонтувати, іншій бракує витратних матеріалів. Але, вона робоча, ми цю техніку самі ніколи б не дозволили собі купити. Вона наразі оцінюється в 50 мільйонів гривень. Якщо ви її зараз не приймете, то нам не буде чим працювати взимку, адже грошей на нову немає", - заявив директор аеропорту Федір Барна, намагаючись вмовити колег підтримати дане рішення.

Натомість деякі депутати висловилися проти, вважаючи, що для приведення до ладу цієї техніки необхідні чималі кошти. А якщо уряд хоче підтримати підприємство, то нехай виділить нову техніку або кошти на її придбання.

Зчинився скандал, бо Барна дуже емоційно відреагував на дане рішення. А оскільки він також є депутатом облради, то став вимагати відкликати його голос від попередніх проголосованих ним рішень. Зокрема, йшлося про прийняте напередодні питання про виділення коштів для вирішення нагальних проблем обласних медичних закладів.

Варто зауважити, що сесія проходила на свіжому повітрі, у дворі адмінприміщення облради, оскільки кілька депутатів хворіють на коронавірус, інші перебувають на самоізоляції. Отож далеко не всі взяли у ній участь.

В процесі скандалу депутати почали залишати імпровізовану сесійну залу і голова обласної ради Вікторія Москаленко закрила сесію через відсутність кворуму. Низка питань так і залишилися нерозглянутими.