Лікарні, школи, дитсадки: на Закарпатті реконструюють 18 об'єктів

На Закарпатті у межах програми "Велике будівництво" цього року реконструюють 18 об'єктів, у тому числі вісім лікарень, три дитячі садочки, чотири школи та два спортивні об’єкти.

Про це Президентові Володимиру Зеленському розповіли під час поїздки до Закарпатської області, де він ознайомився з реконструкцією Берегівської центральної районної лікарні, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Президентові доповіли про стан реалізації програми "Велике будівництво" у Закарпатській області. Зокрема, тривають роботи у восьми лікарнях, а загалом у регіоні реалізуються 18 проєктів: три дитячі садочки, чотири школи, два спортивні об’єкти тощо", - ідеться в повідомленні.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров зауважив, що у бюджет наступного року планується закласти зведення ще п'яти садочків та п'яти шкіл. Загалом, за його словами, область потребує ще 30 дитячих садочків.

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Президент і керівництво області також обговорили включення до програми «Велике будівництво» історичних пам'яток та замків для проведення їхньої реставрації.

Глава держави оглянув перебіг капітального ремонту Берегівської центральної районної лікарні імені Бертолона Ліннера.

Директор закладу Іван Малеш проінформував, що у 2020 році лікарня була визначена як опорна, у зв’язку з чим її було віднесено до програми «Велике будівництво», а саме в частині створення в опорних лікарнях відділень екстреної допомоги на базі приймальних відділень.

Зазначається, що оновлення закладу розпочалося в кінці серпня. Передбачено капітальний ремонт та перепланування першого поверху нового корпусу під відділення екстреної медичної допомоги. За даними ОП, реконструкцію корпусу планують завершити до кінця року, а закінчення будівництва лікарні заплановане на 2022 рік.

За словами директора закладу, на першому поверсі планують облаштувати реанімаційний блок з томографом, фізіотерапевтичне відділення; на другому – дитяче відділення, на третьому – хірургічне, на четвертому буде розташована інтенсивна терапія, а на п'ятому – гінекологічне відділення.

«Нам дуже треба його добудувати у зв'язку з тим, що будівля, у якій зараз розміщується хірургія, – 1936 року. Тим більше, після завершення робіт це буде єдиний лікувальний комплекс, адже буде з'єднано два великі корпуси», – сказав Малеш.

Він підкреслив, що лікарня є опорною для двох великих районів і обслуговує значну кількість людей.

«Бачу, що тут буде сучасна лікарня. Я так хочу, щоб українці мали змогу ходити, а медики – працювати в лікарнях європейського рівня», – наголосив у свою чергу Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

фото: ОП