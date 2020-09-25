Шмигаль поїхав до Львова

Шмигаль поїхав до Львова

Укрінформ
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю відвідує Львів в рамках робочої поїздки.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль написав у Телеграмі.

"Ранок робочої п'ятниці починаємо у Львові. Завітаю до рідної alma mater, Львівської політехніки, де сьогодні представлять відреставровані пам'ятки архітектури світового рівня", - написав глава уряду.

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Шмигаль зауважив, що також планує взяти участь у відкритті стартап-конкурсу для талановитих фахівців ІТ-сектору та відвідати Національний академічний театр опери й балету імені Соломії Крушельницької.

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