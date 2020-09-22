Зеленський у середу відвідає військові навчання “Об’єднані зусилля-2020"

Президент Володимир Зеленський у середу, 23 вересня ознайомиться з ходом проведення стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля-2020».

Як передає Укрінформ, про заплановане відвідання главою держави навчань на Херсонщині повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці.

«23 вересня Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Херсонської області, де ознайомиться з ходом проведення стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля-2020», - повідомили в Генштабі.

Водночас Миколаївська ОДА інформує, що Президент у середу здійснить робочу поїздку в регіон та відвідає «Об’єднані зусилля-2020».

«23 вересня 2020 року, в ході робочої поїздки до Миколаївської області, Президент України Володимир Зеленський ознайомиться із ходом проведення стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля -2020», - зазначається на сторінці облдержадміністрації у Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, 21 вересня корабельна тактична група Військово-морських сил ЗСУ розпочала практичне виконання завдань у межах стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля-2020».

У рамках навчань воїни-десантники Великої Британії та України зміцнюють взаємодію під час комплексу заходів бойової підготовки, зокрема, вогневої, тактичної, повітрянодесантної, інженерної підготовки, тактичної медицини, водінні бойових машин тощо. У пріоритеті навчання – максимальна взаємосумісність сил та засобів підрозділів обох країн.

Фото: mil.gov.ua