На кордоні затримали хасидів без паспортів, які їхали з Умані

Прикордонники виявили одинадцятьох іноземців, які без документів намагалися перетнути кордон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Учора, прикордонники Подільського загону спільно з представниками Національної поліції неподалік державного кордону, на перехресті доріг виявили мікроавтобус «Мерседес Спринтер». Ним 35-річний громадянин України перевозив одинадцятьох іноземців, які не мали при собі документів", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на тенденцію останніх днів, охоронці кордону припустили, що дані іноземці могли приховати свої паспортні документи, аби тільки уникнути відповідальності за порушення прикордонного законодавства чи умов перетину кордону. Поглиблена перевірка лише підтвердила сумніви. Серед особистих речей мандрівників таки знайшлись паспорти. Як з’ясувалося, усі іноземці цього «рейсу» порушили правила перебування в Україні.

Своє перебування у прикордонні іноземці намагалися пояснювати тим, що планували потрапити на старовинне кладовище, а документи ніби то залишили у готелі міста Умань, де вони проживали. Однак, прикордонники також встановили, що всі вони їдуть з Умані після завершення святкування Рош га-Шана, а після огляду речей знайшлися і паспортні документи – одного громадянина Франції та десятьох громадян Ізраїлю.

Для встановлення обставин правопорушення та подальшого прийняття правового рішення групу іноземців-паломників доправили до прикордонного підрозділу.

Матеріали про адміністративне правопорушення прикордонники направили до суду для прийняття правового рішення. Іноземцям заборонять в’їзд на територію України строком на п’ять років та примусово повернуть до країн походження.

Фото, відео: ДПСУ