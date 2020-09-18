В Умані виявили хасидів-порушників кордону

Правоохоронці перевіряють законність перебування та потрапляння на територію України іноземців.

Про це інформує у Телеграмі пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Прикордонники спільно з міграційною службою та Національною поліцією перевіряють іноземців в Умані. Особливу увагу приділено їх можливим зловживанням під час перетину державного кордону на в’їзд в Україну», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ДПСУ не виключає, що окремі іноземці могли підробити документи, які підтверджують мету їхнього приїзду в нашу країну, зокрема щодо лікування, різноманітних запрошень, а також не дотримання правил транзитного проїзду нашою країною, який міг тривати не більше 48 годин.

Уточнюється, що правоохоронці вже викрили певну кількість осіб, які не дотрималися умов в’їзду і знехтували законодавством України. Зазначається, що цих осіб буде відправлено за межі України з забороною в’їзду щонайменше на 3 роки.

Як повідомлялося, цього року святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

Фото: МВС