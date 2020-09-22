На Житомирщині у психоневрологічному інтернаті - спалах COVID-19

У Любарському психоневрологічному інтернаті на Житомирщині COVID-19 діагностували у 13 підопічних та 16 працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

«Станом на 21.09.2020 серед 149 підопічних на коронавірусну хворобу захворіли 13 осіб. Догляд за підопічними здійснюють 97 працівників, 16 з яких перебувають на самоізоляції вдома у зв’язку з підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19», - йдеться у повідомленні.

За словами директора інтернату Олександра Лаврука, всі підопічні, які мають легкий та середній перебіг захворювання, перебувають в окремих ізольованих кімнатах під постійним наглядом персоналу.

Директор закладу також перебуває на самоізоляції через підтверджений діагноз COVID-19.

Про спалах захворюваності в психоневрологічному інтернаті повідомляли на брифінгу в Житомирській ОДА 14 вересня. Тоді там було 8 хворих.

Загалом на Житомирщині підтверджено 5121 випадок COVID-19, 2701 людина одужала, 92 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 181 237 випадків захворювання на COVID-19, з яких 2 884 за минулу добу.