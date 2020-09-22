На Житомирщині за добу від COVID-19 одужала рекордна кількість людей – 191
Укрінформ
На Житомирщині за минулу добу, 21 вересня, від коронавірусу одужала 191 особа, що є рекордом із початку пандемії.
Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані, опубліковані Житомирським обласним лабораторним центром.
Зазначається, що упродовж доби зафіксовано 191 новий випадок одужання від COVID-19. Це найвищий показник від початку пандемії. Найбільше людей, які одужали, у Бердичівському (41), Коростенському (36) та Овруцькому (20) районах.
При цьому, за минулу добу в області виявили 62 нові випадки інфікування коронавірусом, а 1 людина померла.
Загалом на Житомирщині підтверджено 5121 випадок COVID-19, 2701 людина одужала, 92 померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 181 237 випадків захворювання на COVID-19, з яких 2 884 за минулу добу.
Фото: Андрій Скакодуб