На Житомирщині за добу від COVID-19 одужала рекордна кількість людей – 191

На Житомирщині за минулу добу, 21 вересня, від коронавірусу одужала 191 особа, що є рекордом із початку пандемії.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані, опубліковані Житомирським обласним лабораторним центром.

Зазначається, що упродовж доби зафіксовано 191 новий випадок одужання від COVID-19. Це найвищий показник від початку пандемії. Найбільше людей, які одужали, у Бердичівському (41), Коростенському (36) та Овруцькому (20) районах.

При цьому, за минулу добу в області виявили 62 нові випадки інфікування коронавірусом, а 1 людина померла.

Загалом на Житомирщині підтверджено 5121 випадок COVID-19, 2701 людина одужала, 92 померли.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 181 237 випадків захворювання на COVID-19, з яких 2 884 за минулу добу.

Фото: Андрій Скакодуб