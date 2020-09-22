У Києві за добу коронавірус виявили у 270 осіб

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 20 028, за добу - 270.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Коронавірус не відступає. За минулу добу в Києві виявили 270 хворих. Із них - 33 дитини. 7 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 325 киян", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 136 жінок віком від 19 до 85 років, 111 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв, 11 дівчаток від 2 до 16 років і 22 хлопчика від 7 місяців до 16 років.

Захворіли і 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За його словами, одужала за минулу добу 61 людина. Всього коронавірус подолали 5 929 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 43 та в Дарницькому - 39. А також 38 випадків в Дніпровському районі столиці", - повідомив він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 вересня, виявили 2 884 нових випадки зараження коронавірусом.