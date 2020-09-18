Резніков: Створити новий Донбас може тільки інвестор

Економічна стратегія розвитку Донецької та Луганської областей, яку Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наразі презентує у десяти містах, разом з децентралізацією є українським варіантом особливого статусу вільних територій Донбасу.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щоб наблизити мир і деокупацію, ми повинні реалізувати кращий варіант майбутнього на підконтрольній території Донбасу, в районах, які або пережили війну, або вже понад шість років відчувають її подих зовсім поруч... Створити новий Донбас може тільки інвестор. Держава може запропонувати інвесторам - і українським, і іноземним, - модель, яка стимулюватиме їх іти на Донеччину і Луганщину, розвивати там бізнес і дати нове життя регіону. Для цього Мінреінтеграції ініціювало розробку стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Команда міністерства просто зараз проводить обговорення головних положень цього документа у десяти містах - від Старобільська до Маріуполя", - сказав Резніков.

Як зазначив віцепрем'єр, у Мінреінтеграції вважають, що на вільній частині Донеччини і Луганщини необхідно визначити зони і кластери пріоритетного розвитку. "Вони передбачатимуть набір податкових і митних преференцій, страхування військово-політичних ризиків, особливий порядок вирішення спорів на підставі норм міжнародного комерційного арбітражу та багато іншого. Разом з децентралізацією це і буде своєрідний особливий статус, тільки наш, український, а не той, про який мріють у Кремлі", - акцентував він.

За словами Резнікова, паралельно з цим держава має системно інвестувати в інфраструктуру, причому не тільки в автошляхи, але й залізниці, особливо на Луганщині і в напрямку Маріуполя, а також у водопостачання та інтеграцію цих територій до української енергосистеми.

На його переконання, завдяки такому підходу вільна частина Донбасу перетвориться на потужну точку зростання. "У разі успіху, в який я особисто вірю, цей експеримент можна і навіть треба буде поширювати на інші регіони, які так само зазнали втрат. І цей експеримент може бути поширений на тимчасово окуповані наразі території, але тільки після їх деокупації", - зауважив віцепрем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський 17 вересня представив у Краматорську економічну стратегію розвитку Донецької та Луганської областей.