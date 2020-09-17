Зеленський зустрівся з керівниками вишів Львівщини

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Львівщині провів зустріч із ректорами та представниками закладів вищої освіти регіону.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Як зазначається, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького доктор фармацевтичних наук, професор Роман Лесик порушив питання створення Національного фонду інноваційних освітніх технологій, який на грантовій основі сприяв би розвитку та підтримці інноваційних технологій та впровадженню їх в освітній процес.

Президент зауважив, що в сучасному світі, який дуже швидко змінюється й де інформація швидко застаріває, університети не можуть залишатися такими, як 20 чи 30 років тому. Потрібні нові підходи, цифровізація, готовність працювати з людьми, які мислять значно швидше, ніж попередні покоління.

Тому, за словами глави держави, інновації у навчанні справді необхідні.

Зеленський зазначив, що пандемія коронавірусу створила низку нових, раніше небачених викликів для освіти. Тому потрібно знаходити всі можливості, щоб працювати й у таких умовах, навчати студентів, тримати їхню увагу та зацікавленість.

За словами Президента, цього можна досягнути, якщо держава діятиме спільно з представниками університетів, академій, інститутів.

На зустрічі ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник звернув увагу на важливість будівництва гуртожитку для студентів вишу. За його словами, до університету вступає значна кількість дітей зі Сходу України – близько 1 тис. абітурієнтів на рік. Щороку заявки на поселення в гуртожиток подають близько 4 тис. вступників. Проте університет не має можливості забезпечити гуртожитком усіх іногородніх студентів.

Ректор зазначив, що університету вже виділено земельну ділянку під будівництво гуртожитку, розроблена проєктно-кошторисна документація.

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Президент у відповідь зауважив: зміни до держбюджету на поточний рік, які сьогодні ухвалила Верховна Рада, дадуть змогу профінансувати зведення гуртожитку для університету імені Івана Франка. На будівельні роботи спрямовано 50 мільйонів гривень.

Глава держави також зазначив, що до грудня Кабінет Міністрів має затвердити державну програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів, що дасть змогу поетапно вирішити це питання.

На переконання Зеленського, держава разом з місцевою владою й адміністраціями вишів має працювати над покращенням матеріально-технічної бази українських університетів і створювати комфортні умови для життя та навчання.

Фото: ОП