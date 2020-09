Екоактивісти Херсонщини на байдарках прибирали сміття в плавнях

У Херсоні до Всесвітнього дня прибирання активісти та власники бізнесу у сфері екотуризму прибирали сміття на узбережжі річок, а для того, що дістатися до улюблених місць відпочинку туристів у плавні, вони скористалися байдарками та сап-дошками.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Береги наших річок постійно забруднюються сміттям – частину його приносить водою, а частину залишають відпочивальники. Тому ми хочемо прибрати - допомогти природі та облаштувати територію, щоб вона була приваблива для туристів. Ми сьогодні поїдемо по річках Спортивна Конка, Перебійна», - пояснює учасник акції, що відбулася 17 вересня у херсонських плавнях, власник агенції екотуризму For Tourist Travel Віталій Бєльовцев.

Як розповіла кореспонденту агентства обласна координаторка Let’s do it Ukraine Юлія Тищенко, на Херсонщині це не єдина проведена акція до Всесвітнього дня прибирання. Раніше у Херсоні прибирали на локації біля озера Мідне – тут працювали разом працівники департаменту енергетики та екології ОДА і державної екологічної інспекції у Херсонській області.

«Саме 19 вересня у Херсоні – День міста, тому ми закликаємо мешканців долучитися до нашої акції та прибрати одну з улюблених локацій, якийсь куточок міста, зробити такий подарунок всім містянам і собі», - каже Тищенко.

За словами екоактивістки, якщо хтось бажає влаштувати власне прибирання і їм для цього потрібні пакети для сміття та рукавички, то можна отримати їх безкоштовно в Екоцентрі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара. «Бібліотека працює у всі дні, окрім п'ятниці, з 9 до 18:00. Екоцентр знаходиться на 3-му поверсі», - зазначила вона.

Екоактивісти також вирішили долучитися до шкільної команди проєкту Zero Waste School, яка ініціювала прибирання узбережжя Чорного моря у селі Приморське 19 вересня. А вже за тиждень прибиратимуть частину території, що може бути затоплена у разі будівництва Каховської ГЕС-2 та знову пересядуть на байдарки – збиратимуть сміття на узбережжі річок.

Щорічну міжнародну соціально-екологічну акцію з прибирання зелених зон та благоустрою територій Всесвітній день прибирання заплановано на 19 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, акцію «Всесвітній день прибирання» проведе 19 вересня о 10:00 Всеукраїнський міжнародний рух Let’s do it Ukraine, який є учасником загальносвітового руху Let’s do it World, що об’єднує понад 20 мільйонів активістів у 180 країнах, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїй країні.

Акція відбудеться за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.