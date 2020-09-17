Киян закликають долучитися до Всесвітнього дня прибирання

У кожному районі столиці 19 вересня відбудеться прибирання територій: скверів, парків, витоків річок, берегів озер.

Так Київ розпочне осінній сезон толок разом із "World Cleanup Day". Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Прибирання у вихідні дні міста – не лише корисна звичка, а й справжній осінній екологічний тренд. Запрошуємо киян долучатися до санітарного очищення зелених зон у своєму районі. Толока – це можливість кожного свідомого громадянина зробити внесок у чистоту і благоустрій свого міста та показати чудовий приклад дітям!" – зазначив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Цієї суботи КО "Київзеленбуд", районні КП УЗН, КП "Плесо" та громадські організації планують провести понад 15 прибирань зелених зон.

Прибирання відбуватимуться з урахуванням карантинних норм і соціальної дистанції.

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Як повідомлялося, щорічна міжнародна соціально-екологічна акція з прибирання зелених зон та благоустрою територій – Всесвітній день прибирання "World Cleanup Day" відбудеться в 24 регіонах України та 180 країнах світу, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїй країні.