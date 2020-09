У Всесвітній день прибирання у Житомирі очистять Шодуарівський парк та Замкову гору

У Всесвітній День прибирання, що запланований на суботу, 19 вересня, у Житомирі наведуть лад більш як на 10 локаціях, серед яких популярні серед жителів та гостей міста Шодуарівський парк і Замкова гора.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив координатор Всеукраїнського молодіжного руху "Let’s do it Ukraine" у Житомирській області Вадим Трушковський.

"Ми стартуємо о 10.00 біля дитячо-юнацької спортивної школи "Авангард" і будемо йти до Шодуарівського парку й аж за міст (пішохідний міст у парку – ред.). Скоординуємо людей, аби максимально прибрати наше місто. Плануємо охопити 10-12 локацій, серед яких Замова гора, монумент Слави, Богунія, Мар’янівка, Крошня, Польова. Всюди прибиратимуть одночасно", - розповів Трушковський.

За його словами, мета акції – це не лише прибирання, а й підвищення рівня екосвідомості людей, аби вони не забруднювали сміттям довкілля та сортувати відходи.

Акція прибирання відбудеться 19 вересня о 10:00 у 24 областях України. Організатори закликають усіх небайдужих долучитися із мільйонами активістів зі 180 країн світу до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, дотримуючись карантинних норм та правил техніки безпеки.

Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine – учасник загальносвітового руху Let’s do it World, що об’єднує понад 20 мільйонів активістів у 180 країнах, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїх країнах.

Акція відбудеться за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.