Україна 19 вересня долучиться до "Всесвітнього дня прибирання"

Акцію «Всесвітній день прибирання» проведе 19 вересня о 10:00 Всеукраїнський міжнародний рух Let’s do it Ukraine.

Про це Укрінформу повідомили організатори акції.

«З метою поліпшення екологічної ситуації України, розвитку Всеукраїнського волонтерського руху, спільного прагнення до кращого майбутнього в розбудові екологічного сектора Всеукраїнський міжнародний рух Let’s do it Ukraine спільно з міжнародним рухом Let’s do it World проводить щорічну соціально-екологічну акцію з прибирання зелених зон та благоустрою територій. Міжнародна акція «Всесвітній день прибирання – World Cleanup Day» відбудеться в 24 регіонах України та 180 країнах світу 19 вересня о 10:00 з дотриманням карантинних норм та обмежень», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в акції візьмуть участь комерційні і некомерційні організації, компанії та державні установи, співробітники яких приєднаються на рівні корпоративної соціальної відповідальності, ЗМІ, лідери думок та пересічні громадяни.

«Загальна ідея акції полягає в тому, щоб допомогти людям помітити проблеми з відходами в їх найближчому оточенні та почати вживати заходи щодо їх усунення. Ця поінформованість переросте в пошук рішень та дій для розв'язання проблеми. У межах акції буде реалізована кампанія «Побачив? Прибери!». Це додаткова можливість привернути увагу до питань, пов’язаних з відходами в нашій країні, а також закликати людей до дій. Цього року, враховуючи карантинні обмеження, планується новий формат – групового, сімейного прибирання з дотриманням соціальної дистанції та в масках за можливості з роздільним збором вторинної сировини й здачею відсортованого в найближчий пункт прийому», - коментує президент Let’s do it Ukraine Юлія Мархель.

Читайте також: Укрзалізниця долучиться до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day

Як нагадали організатори, за даними Світового банку, люди щодня виробляють понад 2 мільярди тонн сміття, і переважна більшість відходів розкладається дуже довго. Зокрема, поліетилен - до 200 років, пластик – понад 500 років, а їх спалення призводить до викиду важких металів, що руйнують озоновий шар. Ґрунтові води, омиваючи відходи, збирають у собі залізо, ртуть, цинк, свинець, барвники, пестициди, миючі засоби та інші хімікати…

Якщо людство продовжить смітити, до 2030 року потрібно буде ще дві додаткові планети, щоб зберігати сміття. Тож настав час активних змін, закликають в Let’s do it Ukraine.

Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine - учасник загальносвітового руху Let’s do it World, що об’єднує понад 20 мільйонів активістів у 180 країнах, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїй країні.

Акція відбудеться за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.